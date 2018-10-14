Механизатор лишился руки, когда убирал кукурузу‍



Фото: sk.gov.by

Мостовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования механизатора во время уборки кукурузы.сообщилиСК РБ.Следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осмотрели место происшествия. Опрошены очевидцы и руководители сельхозпредприятия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.- говорится в сообщении СК.Пострадавший находится на излечении в учреждении здравоохранения, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Во время исполнения трудовых обязанностей был трезв. Является высококлассным специалистом с большим стажем работы.Отметим, что аналогичные случаи получения тяжких телесных повреждений механизаторами регистрируются ежегодно. К примеру, 3 октября 2017 году в Лидском районе в ходе уборки кукурузы и выяснении причин стука барабана измельчительного аппарата кисти левой руки лишился 49-летний механизатор кормоуборочного комбайна.