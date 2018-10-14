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Механизатор лишился руки, когда убирал кукурузу‍

15.10.2018 11:06 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
ЧП произошло, когда механизатор пытался починить комбайн.

Мостовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования механизатора во время уборки кукурузы.

"10 октября около 15 часов 30 минут на поле вблизи деревни Дулевщина Мостовского района был тяжело травмирован 48-летний механизатор кормоуборочного комбайна одного из сельскохозяйственных предприятий района", - сообщили UDF.BY в пресс-службе СК РБ.

Следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осмотрели место происшествия. Опрошены очевидцы и руководители сельхозпредприятия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Установлено, что получивший телесные повреждения механизатор во время уборки решил выяснить причины возникшего стука барабана измельчительного аппарата комбайна. В этих целях поместил правую руку в приемный механизм. При этом не дождался полной остановки вращающихся по инерции режущих ножей. В результате его личной неосторожности произошла травматическая ампутация кисти", - говорится в сообщении СК.

Пострадавший находится на излечении в учреждении здравоохранения, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Во время исполнения трудовых обязанностей был трезв. Является высококлассным специалистом с большим стажем работы.

Отметим, что аналогичные случаи получения тяжких телесных повреждений механизаторами регистрируются ежегодно. К примеру, 3 октября 2017 году в Лидском районе в ходе уборки кукурузы и выяснении причин стука барабана измельчительного аппарата кисти левой руки лишился 49-летний механизатор кормоуборочного комбайна.

 
 
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ЧП произошло, когда механизатор пытался починить комбайн.
 
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