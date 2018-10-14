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Какое нужное призвание – давать другим образование

15.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Какое нужное призвание – давать другим образование
В Центре культуры г. Хойники состоялось праздничное мероприятие, посвящённое важной календарной дате – Дню учителя. 


Какое нужное призвание – давать другим образование


Какое нужное призвание – давать другим образование
Зрительный зал был полон, царила тёплая атмосфера, пронизанная хорошим настроением, позитивными эмоциями, улыбками. Ветераны педагогического труда, педагоги городских и сельских школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования Хойникского района, а также многочисленные гости с нетерпением ждали начала программы, которая обещала подарить им немало трогательных и незабываемых минут. В фойе разместилась выставка декоративно-прикладного творчества. Букеты из осенних цветов, золотых и багряных листьев, оригинальные панно... А какой аромат!

Какое нужное призвание – давать другим образование
С профессиональным праздником поздравили виновников торжества почётные гости –председатель районного Совета депутатов Г.В. Бондарь и заместитель председателя райисполкома Ж.Н. Чернявская. Они от всей души пожелали собравшимся в зале представителям педагогического сообщества района творчества, вдохновения, терпения на профессиональном поприще.

Какое нужное призвание – давать другим образование
Начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Л.Н. Тупица, поздравляя коллег, отметила, что преобладание позитивных эмоций, чрезвычайная чуткость, умение и возможность создавать хорошее и делиться этим с детьми – то, что отличает учителей нашего района. Все они понимают своё предназначение и знают пути его реализации.
– Учитель был и остаётся проводником всего доброго и чистого, старшим другом и наставником подрастающему поколению. Главная награда для учителя – это успехи его учеников. Педагогам Хойникщины есть кем и чем гордиться: наши ученики неоднократно доказывали, что они лучшие на всевозможных конкурсах и олимпиадах. Желаю учителям не останавливаться на достигнутом, наращивать свои достижения и работать на результат, – подчеркнула Людмила Николаевна.
Тёплые пожелания в адрес педагогов района сказала Т.Н. Семёнова, председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки.

Какое нужное призвание – давать другим образование


Какое нужное призвание – давать другим образование
Много слов искренней признательности и восхищения за любовь и преданность выбранному делу звучало из уст каждого выступающего в адрес ветеранов педагогического труда.
Какое нужное призвание – давать другим образование
На протяжении всего праздника творческие коллективы «Драйв», школ и детских садов, талантливые вокалисты самодеятельности района, дарили педагогам яркие, зажигательные и проникновенные номера художественной самодеятельности.


Какое нужное призвание – давать другим образование

Какое нужное призвание – давать другим образование


Какое нужное призвание – давать другим образование
Воспитанники и учащиеся со сцены направляли свои поздравления и пожелания каждому сидящему в зале и демонстрировали хореографическое и вокальное искусство. С ролью ведущих вечера «на десятку» справились учителя СШ № 3 Юлия Бордак и Игорь Назарчук.
Праздник получился замечательным, каждый унёс с собой в этот день частичку тепла и положительных эмоций.

Елена СМУСЕНОК.
Фото автора.


Какое нужное призвание – давать другим образование
По традиции, в этот день чествовали тех, кто добился наибольших успехов в работе, представителей доброй, мудрой и вечной профессии.

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и активное участие в общественной жизни района Грамотой Министерства образования Республики Беларусь награждён О.М. ЛУКЬЯНЕНКО, тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп-2018».

За плодотворный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Почётной грамотой главного управления образования награждены:
Ж.М. АНАНЬЕВА, учитель начальных классов гимназии г. Хойники;
А.В. ПИЛЯК, воспитатель ДЦРР г. Хойники;
Т.В. ЧЕКАН, учитель-дефектолог ЦКРОиР.

Почётной грамотой отдела образования, спорта и туризма райисполкома награждены:
— за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения:
И.Н. КУРОШКО, учитель русского языка и литературы Витьевской СШ;
В.А. ДМИТРИЕВА, воспитатель СШ № 3;
Л.В. ЛИПКО, учитель начальных классов Судковской СШ;
Н.Ф. ЛАХАНСКАЯ, воспитатель ДЦРР г. Хойники;
И.М. МОРОЗ, воспитатель яслей-сада № 1;
— за многолетний добросовестный труд и привитие учащимся любви к книгам:
В.В. СУЩЕНКО, библиотекарь СШ № 3;
— за добросовестный труд и профессиональное мастерство:
О.М. ВАСЮК, секретарь Стреличевской СШ;
Н.А. ВОЙНИЛОВИЧ, лаборант гимназии г. Хойники;
— за добросовестный труд и достойное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей:
Л.Д. ГОРДЕЙЧИК, приёмный родитель.

Грамотой Хойникской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки награждены:
— за плодотворный труд по организации быта и свободного времени членов отраслевого профсоюза, развитие культурно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы :
С.И. ЛОБАН, директор Козелужской СШ;
Т.М. КУТОВСКАЯ, заведующий яслями-садом № 1;
— за добросовестный труд и активную жизненную позицию:
В.А. САНЬКО, инженер-программист гимназии г. Хойники;
— за достижения в работе по защите трудовых, социально-экономических прав и законных интересов членов отраслевого профсоюза награждены председатели первичных профорганизаций:
Н.Н. АМЕЛЬЧЕНКО (СШ № 1), Е.В. ВАЛЕВАТАЯ (ясли-сад № 2), А.В. ВАСЮК (Стреличевская СШ), Н.В. КОВАЛЕНКО (СШ № 2), Л.В. КОРОТЧИКОВА (СШ № 3), Т.А. ПИВОВАР (Судковский ясли-сад).

 
 
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В Центре культуры г. Хойники состоялось праздничное мероприятие, посвящённое важной календарной дате – Дню учителя.  Зрительный зал был полон, царила тёплая...
 
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