Осталось заасфальтировать дорожку



Для безопасности дорожного движения детей на ул. Крестьянская перед поворотом на ул. Мележа города оборудуют тротуар с асфальтобетонным покрытием, который соединит тротуары ул. Мележа и ул. Вокзальная.

На этой неделе по заказу «Хойникского коммунальника» работники ДРСУ-155 подготовили участок для асфальтирования. Обустройство ведётся за счёт денежных средств, выделенных из районного бюджета.

Алеся ЯЧИЧЕНКО.