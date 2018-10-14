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Осталось заасфальтировать дорожку
15.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
На этой неделе по заказу «Хойникского коммунальника» работники ДРСУ-155 подготовили участок для асфальтирования. Обустройство ведётся за счёт денежных средств, выделенных из районного бюджета.
Алеся ЯЧИЧЕНКО.
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