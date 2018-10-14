Работа на благо людей



Мы часто забываем, насколько комфортно жить в доме с электричеством, где можно за пару минут согреть электрочайник или, не прилагая усилий, дождаться, пока стиральная машина завершит стирку. Зато если вдруг электроэнергия по каким-то причинам исчезает, пусть и ненадолго, тут же возникает паника и рука сама тянется к телефону, чтобы набрать номер диспетчерской РЭСа и узнать причину проблемы. Вот и возникает закономерная мысль: как же мы стали зависимы от работы энергетиков! И они стараются не подводить ожидания потребителей.

Именно коллектив Хойникского района электросетей на протяжении многих лет обеспечивает нас таким необходимым благом – электричеством.







Главный инженер Александр Тамашевский

В настоящее время Хойникский РЭС – современное производственное подразделение в составе филиала «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго». Коллектив насчитывает 49 человек, в числе которых электромонтёры, техники, диспетчеры, механики, инженеры.

Хойникский РЭС эксплуатирует 5 подстанций 110кВ, 1 подстанцию «Аврамовская» 35 кВ, а также сотни трансформаторных подстанций, в том числе комплектных и мачтовых. На его балансе 500 км линий электропередач высокого напряжения.







Мастер Александр Саченко

Среди основных задач работников РЭСа – управление процессом передачи и распределения электроэнергии, контроль за этим процессом на диспетчерской службе на территории целого района.

Развитие энергетики в Хойникском районе началось с 1922 года. Первым зданием, где засветился жёлтый ламповый свет, стала усадьба Авраамовых – сегодняшний районный краеведческий музей. Не каждому хойникскому жителю было доступно электроосвещение, что сейчас кажется невозможным. Вся эта многолетняя работа – дело рук профессионалов Хойникского РЭСа, которые и сегодня держат руку на пульсе электроснабжения.







Диспетчер районных сетей Сергей Садченко

Район электросетей располагает прекрасной производственной базой: административное здание с диспетчерским пунктом электросетей, мастерские, гаражи, благоустроенные бытовые помещения.

Коллективу созданы все условия для качественной работы: кабинеты оснащены по последнему слову техники, есть удобные раздевалки и душевые, уютные комнаты для приёма пищи. Автопарк с 13 автомобилями разного назначения. С таким серьёзным арсеналом мастерам по плечу решить любые задачи.

Кстати, стать работником этого коллектива непросто. Во-первых, потребуется специальное электротехническое образование. Во-вторых, какими бы блестящими знаниями не обладал потенциальный работник, ему предстоит два месяца изучать теорию, а затем сдать экзамен, прежде чем новичку разрешат выехать на вызов с бригадой.

– Такие строгие требования, – разъясняет главный инженер А.А. Тамашевский, – объясняются сложной спецификой работы. Чтобы предупредить любые возможные происшествия, каждый из наших работников прошёл такую проверку знаний. В нашей работе не до шуток – всё максимально чётко, отработаны любые детали.







Механик Виктор Пинчук

Оказывается, на протяжении трёх лет все выездные работы начинаются с обязательного инструктажа бригады на видеокамеру. Только после инструктажа и проверки знаний работники приступают к заданию. Даже телефонные обращения в диспетчерскую автоматически записываются, чтобы исключить любые конфликтные ситуации.







Бригада электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей Владимир Савенко, Олег Шрамко, Александр Анисковец

В списке задач этого коллектива – замена проводов на изолированные. На сегодня это городские улицы Мележа, Берегового, Крестьянская, Краснонивская и др. Поэтому в период проведения работ и отключают электропитание.

Одним из ноу-хау предприятия является услуга присоединения электроустановок строящихся одноквартирных жилых домов граждан, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к электросетям РУП «Гомельэнерго» по принципу «Одно окно». Это существенно облегчает и сам процесс строительства, и упрощает последующую эксплуатацию щитка. В 2018 году этой услугой воспользовались 15 граждан и 6 юрлиц.





Во время небольшой экскурсии по территории предприятия заметила, сколько внимания уделяют сами работники благоустройству. Во внутреннем дворике вот уже второй год шелестят зеленью молоденькие яблоньки и груши. В 2016 году главный инженер заручился поддержкой работников, вместе посадили фруктовый сад. В этом году уже и первый урожай собрали.

Впереди у коллектива очередные рабочие будни, насыщенные большим количеством задач и хлопот. Всё это на совесть выполняют наши энергетики, руководствуясь правилом: эта работа только на благо людей.

Алеся ЯЧИЧЕНКО.

Фото автора.