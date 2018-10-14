Из дальних странствий возвратясь: город Львов, Украина



«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает» – с таким девизом профсоюзный актив Хойникского района отправился в очередную познавательную поездку. В этот раз целью посещения был город Львов, туристическая столица Украины.



Первым пунктом выбрали Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Это крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй на Украине после Киево-Печерской лавры. Кстати, из г. Почаева был родом отец Владимир Козак, который не одно десятилетие отдал богослужению на Хойникской земле, оттуда и одна из икон в нашей церкви.



Основной целью путешествия стал Львов. Город с населением в 700 тысяч жителей ежегодно принимает более трёх миллионов туристов. Тут всё обустроено таким образом, чтобы было интересно, познавательно, вкусно, чтобы желание гулять, пробовать всякие вкусности, любоваться и наслаждаться видами города не пропадало ни на секунду.



Кофе и шоколад превращены в настоящие символы города. Каждая кофейня и магазинчик шоколада обыгрывают свою историю. Так, например, в одной из них придумали историю о том, что кофе добывается из-под земли шахтёрами. Занимательно, правда? И обыграно, соответственно, всё в этом направлении: спуск под землю, шахтёрские каски, транспортёр, доставляющий кофе. Пусть легенда и придумана, но она притягивает туристов.



Львовская мастерская шоколада – процесс изготовления шоколада обыгран таким образом, что туристы не только могут его попробовать, но и понаблюдать за самим процессом изготовления. А уж конфеты выпускают разного вида, содержания и вкуса. Конечно, хойничане воспользовались возможностью попробовать разнообразие шоколадной продукции и приобрести её на подарки родных и близким.

Город старинный, архитектура соответствующая: барокко, рококо, готика и неоготика, классицизм, ренессанс, конструктивизм, ар-деко, модерн и футуризм и многое другое. Можно найти древние сооружения, старинные особняки, университеты и институты, которых около двадцати в городе, театры, памятники…

Полюбовались Городской Ратушей, которую воздвигли, когда город ещё был столицей габсбургской провинции. Погуляли по средневековой Рыночной площади с брусчаткой, узкими трёхэтажными зданиями и античными скульптурами. Оценили архикафедральный собор Святого Юра, который является главным греко-католическим собором Львова, а также главной святыней Украинской греко-католической церкви. Во Львове вообще представлено очень много конфессий, и все они прекрасно уживаются.



Побывали хойничане и в еврейском квартале. Это такой район в старом городе, где раньше жили представители иудейской общины, сейчас же такой комплекс – своего рода дань памяти и истории.

Львовский драматический театр им. Леси Украинки, на логотипе которого указано просто «Театр Леси», рядом театр оперы и балета им. С.А. Крушельницкой. Вообще во Львове много заведений и объектов носят имена известных и достойных женщин.



Интерес вызывают «блошиные» рынки: их много, и товар, соответственно, там разнообразный: от старинной литературы на разных языках до современных вышиванок.

Наслаждались игрой учеников и выпускников консерватории, которые устроили концерт прямо на улице. На танцплощадках, которые по всему городу, танцуют люди. Причём, как современные танцы, так и вальс, самбу, румбу. Жизнь не затихает и ночью: всё работает, освещается. На каждом углу играют и поют музыканты, и никто никому не мешает.

До сих пор по улицам города курсируют трамвайчики, как самый экологический вид транспорта, а жители бережно заботятся о природе. Заметна и та работа, которая ведётся по сохранению культурного и исторического наследия.



Двух дней, чтобы даже просто посмотреть город, конечно же недостаточно. Чтобы познакомиться с историей, культурой, людьми – нужно приехать во Львов ещё раз. А так как поездка эта – вполне бюджетный вариант для приятного времяпрепровождения, то увидеть эти красоты возможность есть у многих.

Записала Ольга БЕЛАШ.

Фото Н. МАЛАШ и О. СУЛТАНОВОЙ.

Наталья Малаш:

«Отмечу гостеприимство и толерантность жителей города. А также то, настолько интересно и ярко подана „историческая“ сущность, если так можно сказать, города. Жители гордятся лучшим из своего прошлого, умеют это показать так, что только восхищаешься. В каждом слове экскурсовода – гордость за свой город!» Валентина Станевко:

«Впечатлений много, поездка превзошла все ожидания. До глубины души поразила Почаевская лавра. Что касается Львова, то там много храмов, соборов, церквей. Мы даже попали на венчание и крестины. А горячий шоколад в „Кавярне“на фабрике шоколада – просто выше всех похвал!» Ольга Юхно:

«Если хотите побывать в Европе, то для начала стоит побывать в старой Европе, и Львов для этих целей хороший вариант. Здесь чувствуется смешение всех культур, их взаимодействие, течение времени. Всё современно и удобно (чисто, аккуратно), но при этом и аутентично, с налётом истории».