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За выходные на пожарах в области погибли четыре человека

15.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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За выходные на пожарах в области погибли четыре человека
Огненное ЧС произошло в деревне Старая Переволока. По сути пожара, как его представляют себе обыватели, не было. Затлелась лавка в доме. Хозяин 1938 года рождения и его сожительница 1955 года рождения отравились продуктами горения. Об этом спасателям сообщили в Слонимской центральной районной больнице. 
Работники МЧС отправились по следам происшествия и обнаружили обугленную лавку в кухне. Возможно, причиной трагедии стал непотушенный окурок или свеча. Все обстоятельства выясняют эксперты.

За выходные на пожарах в области погибли четыре человека

 

*** 
С пятницы на субботу в полночь спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в деревне Малые Степанишки Мостовского района.  Во время разведки работники МЧС обнаружили тела хозяина дома и находившегося в гостях гражданина, инвалид второй группы. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожности при курении.

За выходные на пожарах в области погибли четыре человека

 

Как сообщили в областном управлении МЧС, с начала года в жилом секторе произошли 485 пожаров, а это более 73 % от общего числа огненных ЧС. Самая частая причина – неосторожное обращение с огнем. 
Гродненская правда.
 
 
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Огненное ЧС произошло в деревне Старая Переволока. По сути пожара, как его представляют себе обыватели, не было. Затлелась лавка в доме. Хозяин 1938 года рождения и...
 
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