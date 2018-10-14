За выходные на пожарах в области погибли четыре человека

Работники МЧС отправились по следам происшествия и обнаружили обугленную лавку в кухне. Возможно, причиной трагедии стал непотушенный окурок или свеча. Все обстоятельства выясняют эксперты.





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С пятницы на субботу в полночь спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в деревне Малые Степанишки Мостовского района. Во время разведки работники МЧС обнаружили тела хозяина дома и находившегося в гостях гражданина, инвалид второй группы. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожности при курении.

Как сообщили в областном управлении МЧС, с начала года в жилом секторе произошли 485 пожаров, а это более 73 % от общего числа огненных ЧС. Самая частая причина – неосторожное обращение с огнем.