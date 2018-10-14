Республиканская акция «За безопасность вместе» стартовала на территории страны

Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 15 октября по 02 ноября 2018 года в Могилевской области проводится республиканская пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде.
Основной целью акции является снижение количества пожаров происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях.
В ходе акции, работники
В период проведения акции каждый житель района может обратиться в Быховский районный отдел по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища.
Только совместными усилиями мы сумеем сделать жизнь наших граждан – жизнью без опасностей!
Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС
Сергей Исаенко