Республиканская акция «За безопасность вместе» стартовала на территории страны

Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 15 октября по 02 ноября 2018 года в Могилевской области проводится республиканская пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде.

Основной целью акции является снижение количества пожаров происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях.

В ходе акции, работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, инвалидов, а также семьи, в которых дети находятся в социально-опасном положении. Проведут совместные рейды по проверке противопожарного состояния мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, дадут разъяснения и рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ. Осуществят мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения, выступят в трудовых коллективах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

В период проведения акции каждый житель района может обратиться в Быховский районный отдел по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища.

Только совместными усилиями мы сумеем сделать жизнь наших граждан – жизнью без опасностей!

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко