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Житель Березы похитил у хозяйства более 640 кг рыбы

15.10.2018 12:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Березовском районе мужчина похитил у рыбхоза более 640 кг рыбы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59729.php

Житель Березы похитил у хозяйства более 640 кг рыбы

В ночь с 12 на 13 октября житель Березы 1968 года рождения отправился порыбачить на нагульном пруду вблизи деревни Морможево. За 2,5 часа сетями мужчина выловил 642 кг товарной рыбы, причинив хозяйству ущерб. Его с поличным задержали сотрудники правоохранительных органов.

Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

 
 
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В Березовском районе мужчина похитил у рыбхоза более 640 кг рыбы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. В ночь с 12 на 13 октября житель Березы 1968 года...
 
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