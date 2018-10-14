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ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси по итогам 2018 года не более 6%

15.10.2018 12:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инфляция в Беларуси по итогам 2018 года сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка Беларуси. Такой прогноз делают экономисты Евразийского банка развития в ежемесячном макрообзоре за сентябрь, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59726.php

ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси по итогам 2018 года не более 6%

В обзоре отмечается, что увеличение цен на топливо, а также алкогольную и табачную продукцию обусловило повышение годового прироста регулируемых цен и тарифов в августе до 9,7% с 9,1% в июле. Цены на плодоовощную продукцию в августе увеличились на 3% к августу 2017 года после временного снижения в предыдущие месяцы под действием фактора погодных условий. "В целом по итогам 2018 года, по нашим оценкам, инфляция сохранится в рамках целевого ориентира Нацбанка РБ", - отметили в ЕАБР.

На фоне повышения инфляционных рисков из внешнего сектора Нацбанк Беларуси в сентябре сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 10%. По оценке регулятора, сложившийся уровень ставки рефинансирования близок к нейтральному и будет способствовать поддержанию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе.

Авторы обзора также обращают внимание, что внешние факторы продолжают способствовать формированию существенного профицита республиканского бюджета. По итогам января-августа доходы республиканского бюджета превысили расходы на Br3,4 млрд (около 4,4% ВВП). Увеличение бюджетного профицита

продолжает поддерживаться в основном растущими ценами на нефть на мировом рынке.

 
 
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Инфляция в Беларуси по итогам 2018 года сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка Беларуси. Такой прогноз делают экономисты Евразийского банка...
 
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