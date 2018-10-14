Опережаем только украинцев. Как средняя зарплата белорусов выглядит на фоне других стран

В августе средняя белорусская зарплата составила 988 рублей. По данным Белстата, она растет уже четвертый месяц подряд. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сравнил зарабатывают в Беларуси и соседних странах.



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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Лидирует по средним зарплатам по-прежнему Солигорский район. Причем за август он еще больше упрочил свое первенство. За прошлый месяц здесь средние заработки выросли сразу на 265 рублей и составили почти 1603 рубля.

Зарплатным аутсайдером по-прежнему остается Шарковщинский район, где в августе в среднем зарабатывали 611 рублей. Напомним, в июле это был единственный район, в котором средние зарплаты не дотягивали до 600 рублей.

В России номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в августе составила 41 140 рублей или 1326 белорусских рублей. В сравнении с предыдущем месяцем показатель упал на 3%, но стал выше на 10,3%, чем аналогичный прошлогодний показатель.

В Украине средняя номинальная заработная плата в июле составила 8977 гривен или 684 рубля. Больше всего в этой стране зарабатывают жители Киева — в среднем 1040 рублей.

В Казахстане, нашего «соседа» по ЕАЭС, — среднемесячная зарплата во втором квартале составила 162 751 тенге или 933 рубля. Реальная зарплата за год выросла на 2,2%. В сентябре средняя зарплата в Казахстане составила 160 555 тенге или 920 рублей.

В Латвии во втором квартале этого года средняя зарплата до уплаты налогов составила 1004 евро (2476 рубля), в Эстонии — 1321 евро (3258 рублей), в Литве — 927 евро (2286 рублей).

К примеру, в Литве, в числе самых высокооплачиваемых работников — главы финансовых компаний и компаний ИТ и программисты, а также руководители в других сферах. К числу высокооплачиваемых специалистов относятся также судьи (2423 евро), врачи-специалисты (1741 евро), машинисты локомотивов (1597 евро).

В Латвии по-прежнему существенная региональная разница в зарплатах. Во втором квартале этого года в Риге средняя зарплата до уплаты налогов была 1128 евро в месяц, а в Латгалии — 702 евро.

В Польше средняя зарплата в августе составила 4798 злотых (2749 рублей).