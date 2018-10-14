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На Брестском Арбате спасатели устроили праздник для мам

15.10.2018 12:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Спасатели областного центра провели яркий праздник на Брестском Арбате на музыкальной площадке, а приурочен он был ко Дню Матери, подведению итогов республиканской акции «Молодёжь за безопасность», а также Дню рождения «Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59722.php

На Брестском Арбате спасатели устроили праздник для мам

Программа мероприятия была насыщенной: жителям и гостям города был подарен концерт известных ансамблей Бреста, в ходе праздника зрителям предлагалось поучаствовать в тематических конкурсах, а также побывать на всевозможных площадках. Активно работал «уголок спасателя», где все желающие, и взрослые и дети, могли примерить форму пожарных и сделать снимки на память. «Познавательный уголок» также встречал гостей: работники службы спасения рассказывали зрителям о возможностях специального оборудования и инструментов огнеборцев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59722.php

На Брестском Арбате спасатели устроили праздник для мам

Ноу-хау от спасателей стала площадка где гости, а именно дети и их родители, могли пройти специальный тест на пожарную тематику и сразу же по окончании на месте получить диплом с результатом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59722.php

На Брестском Арбате спасатели устроили праздник для мам

Полезные подарки в этот день получили самые активные участники праздника.

 
Теги: Брест
 
 
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Спасатели областного центра провели яркий праздник на Брестском Арбате на музыкальной площадке, а приурочен он был ко Дню Матери, подведению итогов...
 
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