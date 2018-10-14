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Выставка «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского»

15.10.2018 12:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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19 октября 2018 г. в 16.00 в выставочном зале УК «Брестский областной краеведческий музей» состоится открытие выставки «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского». Она приурочена к 80-летию со дня его рождения. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59721.php

Выставка «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского»

Веномин Александрович Полянский – вице-адмирал, инженер-кораблестроитель, лауреат Государственной премии СССР. Принадлежит к плеяде военно-морских инженеров, которые в 1960-х гг. ХХ в. осваивали эксплуатацию первых советских атомных подводных лодок. С 1988 г. по 1994 г. В.А. Полянский возглавлял Главное управление кораблестроения Военно-Морского Флота. Детские и школьные годы Веномина Александровича прошли в городе Бресте

Выставка основана на подлинных материалах, переданных 

В.А. Полянским, его родными и близкими. На ней представлены его личные вещи: форменная одежда, документы, фотографии, книги, нагрудные знаки и значки. Экспонируются необычные предметы: макеты подводных лодок, подарки и сувениры из зарубежных поездок в составе правительственных делегаций. 

Выставка будет работать до 25 ноября 2018 г.

 
Теги: Брест
 
 
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19 октября 2018 г. в 16.00 в выставочном зале УК «Брестский областной краеведческий музей» состоится открытие выставки «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина...
 
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