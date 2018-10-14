В Бресте провели международный турнир по айсштоку «Брестский зубр»

14 октября в Бресте прошел международный турнир по айсштоку "Брестский зубр".



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Соревнования организовал клуб "Брестские бизоны". На приглашение инициаторов откликнулось 11 команд: 1 из Польши – «Тереспольские сеньоры», 1 из Минска – «Minsk style» и 9 брестских. Сыграли все игры по формуле "все со всеми".



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Более пяти часов на полях для айсштока в городском парке шла упорная борьба за каждый победный шток.



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К середине турнира определилась тройка лидеров, которые в итоге набрали равное количество очков – 16 : 4 - восемь побед и два поражения. Победитель определился по специальному коэффициенту.

Главный приз "Брестский зубр" уехал в Тересполь. Этот оригинальный сувенир объявлен переходящим - в следующем году, он, возможно, окажется в руках другой команды.

Второе место заняла команда "Реальный Брест". Третье у брестских юниоров до 23 лет. Призёрам были вручены памятные сувениры «Брестский зубр» меньшего формата.

4 место - "Брестские бизоны", 5 - "Стройтрест 8", 6 - Брестские юниоры до 19 лет, 7 - "Брестстройпроект", 8 - "Белалко-Дикая утка", 9 - "Minsk style", 10 - "Брестский мясокомбинат", 11 - "Белалко-Зубровка».

Представитель ОАО «Белалко» вручил свои оригинальный приз главному судье соревнований Udo Reichenecker и утешительные призы другим командам, игроки которых достигли возраста 21 год.