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В Бресте провели международный турнир по айсштоку «Брестский зубр»

15.10.2018 12:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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14 октября в Бресте прошел международный турнир по айсштоку "Брестский зубр".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59720.php

В Бресте провели международный турнир по айсштоку «Брестский зубр»

Соревнования организовал клуб "Брестские бизоны". На приглашение инициаторов откликнулось 11 команд: 1 из Польши – «Тереспольские сеньоры», 1 из Минска – «Minsk style» и 9 брестских. Сыграли все игры по формуле "все со всеми".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59720.php

В Бресте провели международный турнир по айсштоку «Брестский зубр»

Более пяти часов на полях для айсштока в городском парке шла упорная борьба за каждый победный шток.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59720.php

В Бресте провели международный турнир по айсштоку «Брестский зубр»

К середине турнира определилась тройка лидеров, которые в итоге набрали равное количество очков – 16 : 4 - восемь побед и два поражения. Победитель определился по специальному коэффициенту.
Главный приз "Брестский зубр" уехал в Тересполь. Этот оригинальный сувенир объявлен переходящим - в следующем году, он, возможно, окажется в руках другой команды.
Второе место заняла команда "Реальный Брест". Третье у брестских юниоров до 23 лет. Призёрам были вручены памятные сувениры «Брестский зубр» меньшего формата.
4 место - "Брестские бизоны", 5 - "Стройтрест 8", 6 - Брестские юниоры до 19 лет, 7 - "Брестстройпроект", 8 - "Белалко-Дикая утка", 9 - "Minsk style", 10 - "Брестский мясокомбинат", 11 - "Белалко-Зубровка».

Представитель ОАО «Белалко» вручил свои оригинальный приз главному судье соревнований Udo Reichenecker и утешительные призы другим командам, игроки которых достигли возраста 21 год.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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14 октября в Бресте прошел международный турнир по айсштоку "Брестский зубр". Соревнования организовал клуб "Брестские бизоны". На приглашение инициаторов ...
 
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