|
В Бресте провели международный турнир по айсштоку «Брестский зубр»
15.10.2018 12:18 — Разное | Виртуальный Брест
14 октября в Бресте прошел международный турнир по айсштоку "Брестский зубр".
Соревнования организовал клуб "Брестские бизоны". На приглашение инициаторов откликнулось 11 команд: 1 из Польши – «Тереспольские сеньоры», 1 из Минска – «Minsk style» и 9 брестских. Сыграли все игры по формуле "все со всеми".
Более пяти часов на полях для айсштока в городском парке шла упорная борьба за каждый победный шток.
К середине турнира определилась тройка лидеров, которые в итоге набрали равное количество очков – 16 : 4 - восемь побед и два поражения. Победитель определился по специальному коэффициенту.
Представитель ОАО «Белалко» вручил свои оригинальный приз главному судье соревнований Udo Reichenecker и утешительные призы другим командам, игроки которых достигли возраста 21 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 октября в Бресте прошел международный турнир по айсштоку "Брестский зубр". Соревнования организовал клуб "Брестские бизоны". На приглашение инициаторов ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)