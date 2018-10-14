Призыв на срочную военную службу в Городокском районе

Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 281 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» для поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований нашего государства определено призвать в августе-ноябре 2018 г. на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших это право. В рамках осенней призывной кампании на срочную военную службу в Городокском районе повестки получили 83 гражданина 18-27 лет.





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