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Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте
Новости Беларуси. Уникальные традиции – сохранить и передать будущим поколениям. Редкие полотна белорусских мастеров можно не только увидеть, но и потрогать на выставке в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый ценный экспонат – ковер, созданный по необычной технологии почти 100 лет назад. Еще в середине прошлого века в Брестском и Гродненском регионах насчитывали десятки умельцев, владеющих «подвойным» ткачеством. Сегодня редким стилем способны ткать единицы.
Светлана Баранковская, участник выставки:
Символично, что выставка открыта в месте, которое считается истоком этого удивительного искусства. Помимо тканого сокровища Западной Беларуси экспозицию дополняют работы из льна, шерсти, металла, дерева и других материалов.
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Новости Беларуси. Уникальные традиции – сохранить и передать будущим поколениям. Редкие полотна белорусских мастеров можно не только увидеть, но и потрогать на...
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