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Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Когда приезжаешь в Беларусь, видишь Минск, эти огромные пространства, наполненные воздухом, чистотой, красивые улицы, то понимаешь, что Президент, власть, обращают особое внимание на качество жизни людей.
После двусторонней беседы с Патриархом Кириллом глава государства встретится с участниками Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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