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Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

15.10.2018 11:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Всякий раз, когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение. И Вы правы, с Беларусью связана большая часть моей жизни. И хотя я здесь не жил, но транзитом через Беларусь я перемещался почти каждую третью неделю, и видел, как живет Беларусь. Могу сравнивать, что было в 90-е, и что стало сейчас. Перемены огромные.

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Когда приезжаешь в Беларусь, видишь Минск, эти огромные пространства, наполненные воздухом, чистотой, красивые улицы, то понимаешь, что Президент, власть, обращают особое внимание на качество жизни людей.  

Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

После двусторонней беседы с Патриархом Кириллом глава государства встретится с участниками Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.   

Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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