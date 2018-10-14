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Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии

15.10.2018 11:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подчеркивает важность единства в Церкви. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 октября на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Глава государства тепло приветствовал высокого гостя в Беларуси, отметив, что это родная земля для них обоих.

Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии

Встреча проходит на фоне непростой ситуации, которая сложилась на данный момент в православной церкви. Александр Лукашенко отметил, мир уже слишком близко подошел к опасной черте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Раскол – это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия – опаснее всего. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии.

Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии

Мир – владыка, вы это чувствуете не меньше меня, а может больше, сердцем своим воспринимаете душевно – изменился. Мало того, что ускорился, он изменился не к лучшему. И заложники – уже все население нашей планеты. Это, прежде всего, плохое настроение. А настроение – это всегда было ответственностью Церкви. Поэтому это бьет прежде всего по Церкви, по ее служителям.  

Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии

И я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей Церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле. Уж слишком близко мы подошли к этой опасной черте.   

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подчеркивает важность единства в Церкви. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 октября на встрече с Патриархом Московским и...
 
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