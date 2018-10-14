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Dana Holdings занялась созданием Международного финансового центра в Минске

15.10.2018 12:10 — Разное | KYKY  
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Компания Dana Holdings подписала меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments − международным финансовым центром в Дубае, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу компании. Это нужно для постройки Международного финансового центра Minsk World.

МФЦ Minsk World − это часть многофункционалного комплекса «Минск Мир», который строит Dana Holdings на территории бывшего аэропорта «Минск-1». Центр из Дубай поделится своим опытом и поможет сделать всё как надо.

Планируется, что МФЦ Minsk World станет частью национального экономического пространства, где будет особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Проект нацелен на то, чтобы привлечь международных инвесторов строить в Минске «современные здания бизнес-апартаментов». Также в Minsk World планирут строить здания по технологии «умный дом» − такие уе тестируют в офисных помещениях Dana Holdings в Дубай.

В очень оптимистичном сообщении компании утверждается, что «МФЦ «Minsk World» станет единственным подобным центром не только в восточноевропейском регионе, но и на всем континенте. Концепция создания МФЦ привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем, а с помощью обновленного законодательства для функционирования центра − стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций».

Читайте по теме: Выбитый зуб на Октябрьской площади. Как Dana Holdings застраивает Минск

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Компания Dana Holdings подписала меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments − международным финансовым центром в Дубае, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу...
 
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