ЕАБР констатирует подверженность региональных финрынков американским санкциям, инициирует дедолларизацию расчетов

Евразийский банк развития (ЕАБР) констатирует негативное влияние на региональные финансовые рынки санкций со стороны США и подчеркивает важность снижения уровня долларизации в расчетах между странами регионами как средства снижения рисков.

"События последних месяцев демонстрируют подверженность региональных финансовых рынков влиянию санкционного давления и мер торгового протекционизма со стороны США. Уязвимость экономик региона к внешним шокам, среди прочего, обусловлена высокой степенью долларизации, которая проявляется не только в международных расчетах, но и во внутренних финансовых операциях в пределах отдельно взятых стран", - сказано в преамбуле очередного макрообзора экономик стран-учредителей регионального банка развития.

Эксперты ЕАБР подчеркивают, что на этом фоне расширение использования национальных валют "может войти в число ключевых направлений улучшения качества экономической среды в регионе операций ЕАБР".

По оценке банка, в странах региона активно обсуждается возможность перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. По данным ЕЭК, в общем объеме взаимных расчетов за товары и услуги между государствами – членами ЕАЭС доля платежей в долларах США в 2017 году составила 18,3%.

"Доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая расчеты с Россией. На этом фоне существует потенциал дальнейшего расширения использования национальных валют во взаимной торговле регионального объединения", - отмечают эксперты банка.

По их мнению, во внутренних финансовых операциях стран региона наблюдается тренд на дедолларизацию. В частности, эксперты констатируют снижение доли депозитов и кредитов в иностранной валюте на внутренних финрынках.

Кроме того, правительства и центральные банки продолжают реализовывать меры, направленные на снижение уровня долларизации экономик. "Большая часть центральных банков региона увеличивает долю монетарного золота в золотовалютных резервах, а правительства стран разрабатывают меры, направленные на расширение использования национальных валют", - отмечают эксперты. В частности, в России разрабатывается план мер по дедолларизации экономики, который в том числе направлен на стимулирование использования российского рубля в экспортных операциях. В Беларуси прорабатываются меры по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. В Казахстане с октября текущего года вступили в силу изменения в нормы, регулирующие банковские депозиты, направленные на поощрение сбережений в национальной валюте.

"Расширение использования национальных валют будет способствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов в регионе. При этом в масштабах регионального интеграционного объединения снижение долларизации является более устойчивыми процессом по сравнению с аналогичными действиями в рамках отдельных стран", - полагают авторы обзора.