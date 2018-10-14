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Арина Соболенко снялась с Кубка Кремля

15.10.2018 11:34 — Разное | Интерфакс  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не выступит на Кубке Кремля в Москве. Теннисистка снялась с участия в соревнованиях, сославшись на плохое самочувствие.

"Арина Соболенко из Беларуси снялась с турнира по болезни, ее место займет "лаки лузер", - сообщила пресс-служба соревнований со ссылкой на супервайзера женского турнира Тони Чо.

Розыгрыш основной сетки Кубка Кремля стартует 15 октября. Завершится турнир 21 октября.

В женском розыгрыше Кубка Кремля Беларусь представит Александра Соснович, в мужском – Егор Герасимов.

Что касается Соболенко, то она планирует выйти на корт в конце октября. Ее участия ожидают на турнире в Чжухае.

К слову, в обновленном рейтинге WTA Соболенко опустилась на четыре позиции по сравнению с предыдущей неделей. По состоянию на 15 октября она занимает 15-е место в списке сильнейших теннисисток мира.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не выступит на Кубке Кремля в Москве. Теннисистка снялась с участия в соревнованиях, сославшись на плохое самочувствие....
 
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