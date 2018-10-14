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Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первого ребенка

15.10.2018 11:31 — Разное | Интерфакс  
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл беременна первым ребенком, сообщает в понедельник британская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на заявление британской королевской семьи.

В заявлении отмечается, что "герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной 2019 года".

"Королева Великобритании, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а также герцог и герцогиня Кембриджские очень рады за Гарри и Меган и поздравили их лично в пятницу", - говорится в заявлении.

Церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы М.Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке.

 
 
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл беременна первым ребенком, сообщает в понедельник британская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на заявление...
 
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