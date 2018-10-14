|
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первого ребенка
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл беременна первым ребенком, сообщает в понедельник британская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на заявление британской королевской семьи.
В заявлении отмечается, что "герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной 2019 года".
"Королева Великобритании, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а также герцог и герцогиня Кембриджские очень рады за Гарри и Меган и поздравили их лично в пятницу", - говорится в заявлении.
Церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы М.Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл беременна первым ребенком, сообщает в понедельник британская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на заявление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)