ЕАБР отмечает рост инфляции в Беларуси, но не ожидает превышения целевого прогноза

Евразийский банк развития (ЕАБР) констатирует заметное ускорение роста потребительских цен в Беларуси, но ожидает уровень инфляции в стране по итогам года в пределах прогнозных 6%.

"В целом по итогам 2018 года, по нашим оценкам, инфляция сохранится в рамках целевого ориентира НБ РБ (не более 6% - ИФ)", - сказано в ежемесячном макрообзоре, в котором ЕАБР анализирует ключевые тенденции развития экономик стран-учредителей.

В ЕАБР также напомнили, что на фоне повышения инфляционных рисков из внешнего сектора Нацбанк Беларуси в сентябре сохранил ставку рефинансирования на уровне 10%. "По оценке регулятора, сложившийся уровень ставки рефинансирования близок к нейтральному и будет способствовать поддержанию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе", - отмечают эксперты ЕАБР.

Как сообщалось, годовая инфляция в Беларуси в сентябре выросла до 5,6% с 5% в августе. В Нацбанке Беларуси констатируют, что основными причинами ускорения инфляции стал конъюнктурный рост цен на мясо и административное повышение стоимости автомобильного топлива.

Между тем, несмотря на повышение интенсивности динамики ценовых индикаторов, в целом складывающаяся траектория движения потребительских цен находится в рамках целевого параметра, отмечают в Нацбанке.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год инфляция не должна превысить 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). В июле Нацбанк Беларуси скорректировал прогноз по инфляции и сообщал, что ожидает прирост потребительских цен в пределах 5,5% по итогам года.

В прошлом году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.