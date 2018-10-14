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Honda построила умный перекресток, предупреждающий о пешеходе или машине за поворотом
Инженеры Honda тестируют в городе Мэрисвилль в штате Огайо, США, умный перекресток. Система отслеживает движения автомобилей и пешеходов и на основании полученных данных предупреждает водителей об опасных ситуациях.
Четыре светофорных столба на перекрестке оборудованы камерами, распознающими транспорт, пешеходов и другие близкие объекты. В тестовые автомобили инженеры поставили, перед лобовыми стеклами, полупрозрачные экраны, на которые проецируется информация про потенциально опасные ситуации на перекрестке, предупреждающие сигналы.
В видео демонстрируется несколько сценариев работы системы. Так, она может предупреждать водителей о том, что к перекрестку на большой скорости приближается автомобиль экстренных служб или просто лихач, что на дорогу вышел пешеход.
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Инженеры Honda тестируют в городе Мэрисвилль в штате Огайо, США, умный перекресток. Система отслеживает движения автомобилей и пешеходов и на основании полученных...
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