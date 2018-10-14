Кредиты в валюте для ИП и бизнеса подешевели

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Отметим, что в нашем рейтинге представлены банки, обозначившие ставки по своим кредитам. В некоторых банковских учреждениях по валютным кредитам для ИП и МСБ часто действуют индивидуальные ставки. Они определяются исходя из срока и суммы кредитования, стоимости залога, имеющейся положительной кредитной истории и некоторых других факторов.

Рассмотрим на реальном примере, сколько нужно будет заплатить клиенту за пользование кредитом. Возьмем максимальную сумму в 150 тысяч у.е. под минимальную ставку (максимальная ставка часто не оговаривается и также рассчитывается индивидуально) сроком на 12 месяцев.

Выплату будем производить равными платежами, как это и предусмотрено почти во всех банках. Оговоримся, что наши расчеты условные и в любом случае за точной информацией надо обращаться в банк.

В лидерах – БНБ-Банк и Белгазпромбанк

Первое место – у Белорусского народного банка с кредитом «СМАрт Импорт». Ставка по этому кредиту достаточно низкая: всего от 5,5% годовых (если брать кредит в евро) и от 6,5% годовых (в долларах).

С помощью этого кредита можно получить деньги на приобретение оборотных активов (товары, сырье, материалы) и основных средств. Срок кредитования – до 36 месяцев, сумма – от 100 тысяч до 500 тысяч у.е.

В качестве обеспечения по кредиту может выступать залог коммерческой недвижимости (офисные и складские помещения), залог транспортных средств (не старше 15 лет), залог производственного или торгового оборудования, залог имущества, приобретаемого за счет кредита, или что-нибудь другое.

Погашение займа возможно как равными частями, так и по индивидуальному графику с учетом пожеланий, потребностей и специфики бизнеса).

Белгазпромбанк также вне конкуренции по кредитам для ИП и МСБ. Например, если взять в этом банке «Кредит на приобретение основных фондов и пополнение оборотных средств» и «Успешный старт» на инвестиционные цели, то в первый год по этим кредитам будет действовать ставка в 5,99% годовых (в евро) и 7,99% годовых – далее.