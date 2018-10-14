Под Гродно микроавтобус вылетел в поле и опрокинулся. Водителя привлекут к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Инцидент произошел 14 октября в Гродненском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes ехал в направлении агрогородка Гожа, не справился с управлением и вылетел в поле, где транспортное средство опрокинулось на крышу.

По словам водителя, перед тем как сесть за руль он пил водку. Содержание алкоголя у мужчины более чем в пять раз превышало предельно допустимое.





В отношении нарушителя составили административные протоколы. При проверке выяснилось, что водитель до этого шесть раз попадался пьяным за рулем, последний раз — менее года назад, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, а микроавтобус конфискуют.