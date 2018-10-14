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Под Гродно пьяный "повторник" на Mercedes вылетел в поле и опрокинулся. Автомобиль конфискуют

15.10.2018 12:28 — Разное | Tut.by  
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Под Гродно микроавтобус вылетел в поле и опрокинулся. Водителя привлекут к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Инцидент произошел 14 октября в Гродненском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes ехал в направлении агрогородка Гожа, не справился с управлением и вылетел в поле, где транспортное средство опрокинулось на крышу.

По словам водителя, перед тем как сесть за руль он пил водку. Содержание алкоголя у мужчины более чем в пять раз превышало предельно допустимое.


В отношении нарушителя составили административные протоколы. При проверке выяснилось, что водитель до этого шесть раз попадался пьяным за рулем, последний раз — менее года назад, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, а микроавтобус конфискуют.

 
Теги: Гродно
 
 
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Водитель до этого шесть раз попадался пьяным за рулем, последний раз - менее года назад, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, а микроавтобус...
 
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