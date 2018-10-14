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Под Гродно пьяный "повторник" на Mercedes вылетел в поле и опрокинулся. Автомобиль конфискуют
Под Гродно микроавтобус вылетел в поле и опрокинулся. Водителя привлекут к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют. Об этом
Инцидент произошел 14 октября в Гродненском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes ехал в направлении агрогородка Гожа, не справился с управлением и вылетел в поле, где транспортное средство опрокинулось на крышу.
По словам водителя, перед тем как сесть за руль он пил водку. Содержание алкоголя у мужчины более чем в пять раз превышало предельно допустимое.
В отношении нарушителя составили административные протоколы. При проверке выяснилось, что водитель до этого шесть раз попадался пьяным за рулем, последний раз — менее года назад, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, а микроавтобус конфискуют.
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Водитель до этого шесть раз попадался пьяным за рулем, последний раз - менее года назад, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, а микроавтобус...
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