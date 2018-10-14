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Последним страхом Стивена Хокинга было появление суперлюдей

15.10.2018 12:37 — Разное | Tut.by  
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Английский физик-теоретик Стивен Хокинг, который умер семь месяцев назад в возрасте 76 лет, предсказывал появление в будущем суперлюдей с измененными ДНК, которые могут стать реальной угрозой человечеству. Как пишет газета The Sunday Times, такое опасение Хокинга содержится в его последней книге, которая будет опубликована 16 октября.


Фото: Reuters

В своем труде под названием «Короткие ответы на серьезные вопросы» физик предположил, что богатые люди смогут в довольно близкой перспективе вносить изменения в макромолекулы, отвечающие за реализацию генетической программы. Модифицируя свою ДНК и своих детей, они, писал Хокинг, смогли бы улучшить свою память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни и повысить уровень интеллекта.

«Уверен, что в течение этого века люди откроют для себя возможность модифицировать как свои интеллектуальные способности, так и инстинкты, например, агрессию, — пишет ученый в книге, выдержки из которой приводит издание. — Возможно, против генной инженерии на людях будут приняты законы, однако некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие характеристики, такие как память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни».

Подобное развитие ситуации, опасался ученый, несет в себе риски тем людям, которые не пройдут улучшение на генетическом уровне. «Появление суперлюдей сразу приведет к появлению серьезных политических проблем с неулучшенными людьми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать. По-видимому, они вымрут или станут малозначимыми. Вместо этого мы получим расу людей, которые сами себя проектируют, все больше и больше улучшаясь», — предположил физик-теоретик.

Стивен Уильям Хокинг умер 14 марта у себя дома в Кембридже. Родился он 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Подобное физическое состояние не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

 
 
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Богатые люди смогут в довольно близкой перспективе вносить изменения в макромолекулы, отвечающие за реализацию генетической программы.
 
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