ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп допустил причастность Путина к отравлениям

15.10.2018 12:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Трамп допустил причастность Путина к отравлениям

Также президент США отметил, что "проявляет жесткость" при общении с президентом России. При этом он назвал хорошей встречу в Хельсинки.

Владимир Путин "вероятно" имеет отношения к убийствам и отравлениям, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, опубликованном в понедельник, 15 октября, пишет dw.com.

На вопрос корреспондента CBS, согласен ли Трамп, что Путин имеет отношение к убийствам и отравлениям, президент США ответил: "Да, вероятно, имеет. Вероятно". При этом неясно, о каких именно убийствах и отравлениях идет речь.

Также Трамп заявил, что "проявляет жесткость" в общении с Владимиром Путиным. Он назвал встречу с российским президентом, которая состоялась в Хельсинки "жесткой и очень хорошей". Так президент США ответил на вопрос, почему он никогда не делает резких заявлений в адрес Путина.

Дональд Трамп допустил факт вмешательства России в американские выборы, но при этом отметил, что вмешательство Китая "является более серьезной проблемой".

Какие санкции ввели США из-за отравления Скрипалей?

В августе США ввели новые санкции в отношении России, связанные с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании. В рамках санкций введен полный запрет на экспорт в Россию так называемых электронных устройств двойного назначения и их компонентов, за этим определением скрывается оборудование, используемое в авиационной отрасли.

Также запрещен экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, электроники, компонентов и технологий для добычи нефти и газа. Гораздо более жесткие санкции в отношении России могут быть введены в ноябре в случае, если Москва "не предоставит убедительных гарантий", что не будет использовать химическое оружие в будущем.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также президент США отметил, что "проявляет жесткость" при общении с президентом России. При этом он назвал хорошей встречу в Хельсинки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Гродно пьяный "повторник" на Mercedes вылетел в поле и опрокинулся. Автомобиль конфискуют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика