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Такое бабье лето нам нравится — до +22 °С! Но в выходные похолодает

15.10.2018 12:21 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Обширный антициклон, центр которого сейчас располагается над северо-востоком Украины, в течение рабочей недели продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси — в стране по-прежнему сохранится теплая, без осадков погода.

Об этом TUT.BY сообщает Белгидромет Минприроды.

16 октября, во вторник, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью по Беларуси в основном составит +1…7 °С, в отдельных районах заморозки до 0…-2 °С, максимальная температура днем — +15…20 °С.

17−18 октября, в среду и четверг, — без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха минимальная ночью — 0…+7 °С, максимальная температура днем по стране будет находиться в пределах от +15 °С до +22 °С.

19 октября, в пятницу, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью — +3…8 °С, максимальная температура днем — +13…18 °С.

Но антициклон медленно отступает на восток, и в выходные дни погода начнет меняться, в субботу днем через территорию нашей страны будет смещаться атмосферный фронт, и хотя дождей будет немного, за фронтом начнет поступать более холодный воздух с северных широт, так что в выходные дни похолодает.

 
 
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Обширный антициклон в течение рабочей недели продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси.
 
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