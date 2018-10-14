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Житель Ганцевичского района заплатил $34 тысячи налога
Фото: James Morris / www.flickr.com
Сумма уплаченного подоходного налога с этого дохода составила 74 900 рублей (около 38,7 тысяч долларов). Об этом со ссылкой на заместителя начальника ИМНС по Барановичского района сообщает
Правда, это не самый высокий доход, полученный в Беларуси за 2017 год. Рекорд принадлежит жителю Центрального района Минска: 58 миллионов 862 тысячи 179 рублей. Ему же принадлежит и наибольший уплачен подоходный налог: 7 млн 30 тысяч 215 рублей.
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Эти деньги он получил из-за рубежа по договорам за оказание юридических услуг.
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