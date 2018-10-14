Певица Ланская довела Лукашенко до слез



Алёна Ланская

"В этом сборном образе детства каждого белоруса есть и эпизоды из детства нашего главы государства".

Он называется "Куточак Беларусі". Ланская в комментарииговорит, что клип не об, аКогдасмотрел видео, у него были слёзы на глазах.