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Певица Ланская довела Лукашенко до слез

15.10.2018 12:17 — Разное | UDF  
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Алёна Ланская
Новый клип белорусской певицы Алёны Ланской разрешили снимать в родительском доме Александра Лукашенко в деревне Александрия (Шкловский район).

Он называется "Куточак Беларусі". Ланская в комментарии tut.by говорит, что клип не об Александре Лукашенко, а "о каждом из нас":

"В этом сборном образе детства каждого белоруса есть и эпизоды из детства нашего главы государства".


Когда Александр Лукашенко смотрел видео, у него были слёзы на глазах.

 
 
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Новый клип белорусской певицы Алёны Ланской разрешили снимать в родительском доме Александра Лукашенко.
 
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