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Певица Ланская довела Лукашенко до слез
Алёна Ланская
Он называется "Куточак Беларусі". Ланская в комментарии
"В этом сборном образе детства каждого белоруса есть и эпизоды из детства нашего главы государства".
Когда Александр Лукашенко смотрел видео, у него были слёзы на глазах.
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Новый клип белорусской певицы Алёны Ланской разрешили снимать в родительском доме Александра Лукашенко.
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