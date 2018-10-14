"Насиловали, били камнями, задушили"



Наталья Дмитриева, убитая в мае 2018 года

"Хуже только авиакатастрофа"

Наталья Дмитриева, убитая в мае 2018 года. Фото: Виталий Зубенко

Прошлые преступления

На месте убийства Натальи Дмитриевой в мае 2018 года. Фото: Виталий Зубенко

Золотая молодежь

Банда по интересам

Пожизненный срок

В Краснодарском крае завершилось расследование уголовного дела об убийстве матери пятерых детей Натальи Дмитриевой из поселка Псебай. В мае этот чудовищный случай обсуждала вся страна: женщину изнасиловали и забили камнями. Чтобы преступники не ушли от наказания, а дело взяли на особый контроль, жители поселка тогда вышли на пикет. Местные думали, что во всем виновата многочисленная банда подростков. Но это оказалось не так. Что происходило все это время в Псебае и к каким выводам пришло следствие — в материале РИА Новости.В ночь с 13 на 14 мая Дмитриева с подругой отдыхали в кафе. К ним за столик подсела группа подростков, хорошо известных в поселке. Один из них учился в одной школе с 17-летним сыном Натальи — в параллельном классе. Других знала подруга Вера.По информации следствия, когда женщины отправились по домам, двое увязались за Натальей. В темноте они напали на нее, отпор она дать не смогла. Убийство было совершено с особой жестокостью: ее ударили камнем по голове сзади, избили, изнасиловали палкой, вспороли живот, а затем задушили. В самом начале следователи выдвинули версию: инициатором расправы выступил 17-летний Максим Б. (это он якобы оттащил тело в укромное место), а его 19-летний приятель из Краснодара Савелий Н. был подельником.Однако местные жители настаивали на своем: издевались над Натальей по меньшей мере семеро. Следственные органы упрекали в желании замолчать реальный масштаб трагедии и "отмазать" других участников казни. Никто в Псебае не мог поверить, что подобные зверства совершили двое.Адвокат, представляющий интересы семьи погибшей, практически сразу подключился к расследованию. В комментарии корреспонденту РИА Новости он сообщил, что на первых порах следствие работало, что называется, спустя рукава.— объясняет адвокат.И добавляет, что даже следователь по особо важным делам из аппарата, сталкивавшийся с разными по сложности и степени трагичности делам, сравнил произошедшее в Псебае с авиакатастрофой.— говорит Зубенко.Сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета пришлось отработать все версии, даже те, что существовали на уровне сплетен соседей.рассказал Зубенко.У тех двоих, которых заподозрили, за плечами уже был "послужной список". По ходу следствия выяснилось, что Савелий Н. ограбил салон красоты и вынес товары на 105 тысяч рублей, а 17-летний Максим Б. похитил у сверстника куртку, дело в отношении него внезапно прекратили за неделю до убийства Натальи.— восстанавливает хронологию событий адвокат.И вот 8 октября управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении сотрудницы МВД. Известно, что женщина-полицейский проверяла сообщение о краже куртки, однако не передала материалы в органы СК, а стала действовать самостоятельно, что запрещено законом.пояснили РИА Новости в пресс-службе краевого управления СК.Однако вернемся к убийству многодетной матери. Следствие установило, что перед изнасилованием молодые люди нанесли Дмитриевой 19 ударов камнем по голове. В итоге Савелию и Максиму предъявили обвинения в убийстве, совершенном по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью.Спустя несколько месяцев после зверской расправы поселок вернулся к привычной жизни. По результатам расследования из гимназии, где учился Максим, уволили директора, заместителя директора по учебно-методической работе и социального психолога. К дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела ПДН администрации района. Все подростки из той компании, в которой вращались Максим и Савелий, взяты под особый контроль. В отставку ушел глава Псебая: он уже в преклонном возрасте, жуткий случай сильно пошатнул его здоровье.Сестра погибшейрассказала РИА Новости, что компанию подростков, от которой раньше шарахался весь поселок, теперь не слышно и не видно. По-видимому, родители сделали все, чтобы спрятать своих чад подальше.— говорит Анна.По ее словам, родные обвиняемых никак не отреагировали на зверство, совершенное их детьми.— делится подробностями Анна Дмитриева.На уровне поселка семья Максима заметно выделяется, прежде всего достатком. По словам сестры погибшей, у отца подростка хорошая должность, есть рычаги влияния:При этом Анна признает, что есть и другая сторона медали: детям абсолютно нечем заняться в Псебае. Вся молодежь стремится к одному — побыстрее уехать отсюда.— говорит Анна.Что касается непосредственно обвиняемых, то — в один голос твердят наши собеседники — извращения, неконтролируемая жестокость и насилие всегда были в их сфере интересов. Отчасти это подтверждается данными следствия: подростки признаны вменяемыми, в момент преступления они не находились в состоянии аффекта.— возмущается сестра погибшей.Но даже самое жестокое наказание Наталью не вернет.В данный момент родные убитой и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Адвокат Зубенко обращает внимание на то, что подростки вначале частично признавали вину, а сейчас меняют показания, пытаясь уйти от ответственности. Оба не отрицают: да, находились на месте преступления. Но каждый всячески открещивается от того, что принимал участие в изнасиловании, избиении и удушении. Проще говоря, валят вину друг на друга.На снисхождение им вряд ли стоит рассчитывать.заключает адвокат Зубенко.