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Неизвестные открыли огонь по трамваям в Санкт-Петербурге

15.10.2018 12:39 — Разное | СТВ  
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Новости России. Неизвестные обстреляли два трамвая на юге Санкт-Петербурга. Злоумышленники открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Неизвестные открыли огонь по трамваям в Санкт-Петербурге

В результате окна общественного транспорта оказались разбиты, и трамваям пришлось остановиться.На дороге образовалась огромная пробка.

Неизвестные открыли огонь по трамваям в Санкт-Петербурге

Есть информация об одной пострадавшей пассажирке. Пока правоохранителям больше ничего не известно. Злоумышленников разыскивают.

 
 
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Новости России. Неизвестные обстреляли два трамвая на юге Санкт-Петербурга. Злоумышленники открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля, сообщили в программе...
 
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