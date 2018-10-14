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Индийские власти начали борьбу с растущим загрязнением воздуха

15.10.2018 12:32 — Разное | СТВ  
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Новости Индии. С сегодняшнего дня власти национального столичного округа Индии приступают к реализации «экстренного плана действий» по борьбе с растущим загрязнением воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Индийские власти начали борьбу с растущим загрязнением воздуха

За минувшую неделю количество вредных частиц в воздухе значительно возросло. Такой резкий скачок специалисты связывают с идущим в Дели дымом от пожаров в сельских угодьях. В это время года фермеры сжигают мусор с полей.

Индийские власти начали борьбу с растущим загрязнением воздуха

Первое, что намерено сделать правительство – временно запретить сжигание растительных отходов, ограничить работу дизельных генераторов, а также поднять плату за использование парковочных мест.

 
 
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Новости Индии. С сегодняшнего дня власти национального столичного округа Индии приступают к реализации «экстренного плана действий» по борьбе с растущим...
 
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