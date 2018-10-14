Для дома под Минском: на торги выставили участки в Дзержинске и Фаниполе

В начале ноября Минский областной центр инвестиций и приватизации проведет аукцион по участкам в Дзержинском районе. На торги выставили 25 участков, в основном с коммуникациями. Что и почем — в нашем материале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В самом Дзержинске предлагают пять участков — лоты под номерами 11−15. Площадь от 9 до 14 соток, с полным комплектом коммуникаций. Стартовая цена участков — 16 — 25,5 тысяч рублей.

В Фаниполе на торги выставили три участка, площадью 8 — 12 соток. Из коммуникаций также все есть — газ, электричество, водопровод. Начальная цена — 22 — 31 тысяча рублей.



Изображение: rlt.by

Четыре лота — в пригороде Дзержинска, в деревне Малые Новосёлки. Наделы 12 — 15 соток, со всеми коммуникациями. Начальная цена участков — 7 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

Близко к Дзержинску предлагают два участка в деревне Бобровка. Из коммуникаций есть только электричество. Площадь наделов — 14 соток, стартовая цена — от 6,5 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

Аукцион состоится 2 ноября по адресу: Минск, Чкалова, 5. Документы для участия в торгах принимаются до 29 октября включительно.