Капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски забросил одну из шайб своей команды в гостевом матче против «Нью-Джерси» (2:3). Это очко стало для него 700-м за карьеру в НХЛ.



В активе американского форварда 320 голов и 380 результативных передач в 894 матчах в лиге.

Джо Павелски был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2003 под общим 205-м номером. Как отмечает «Чемпионат» , он стал всего лишь пятым игроком из третьей сотни драфта в истории НХЛ с 700 набранными очками. До него этого добивались Дэйв Тэйлор (1069 очков), Хенрик Сеттерберг (960), Павол Демитра (768) и Стив Салливан (747). Все они уже завершили свою карьеру, в то время как 34-летний форвард «акул» продолжает играть.

Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 Джо Павелски выступал за минское «Динамо» в КХЛ, набрав 15 (7+8) очков в 17 матчах.