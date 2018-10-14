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Экс-хоккеист минского "Динамо" стал пятым игроком из третьей сотни драфта, набравшим 700 очков в НХЛ

15.10.2018 13:08 — Разное | Tut.by  
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Капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски забросил одну из шайб своей команды в гостевом матче против «Нью-Джерси» (2:3). Это очко стало для него 700-м за карьеру в НХЛ.


В активе американского форварда 320 голов и 380 результативных передач в 894 матчах в лиге.

Джо Павелски был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2003 под общим 205-м номером. Как отмечает «Чемпионат», он стал всего лишь пятым игроком из третьей сотни драфта в истории НХЛ с 700 набранными очками. До него этого добивались Дэйв Тэйлор (1069 очков), Хенрик Сеттерберг (960), Павол Демитра (768) и Стив Салливан (747). Все они уже завершили свою карьеру, в то время как 34-летний форвард «акул» продолжает играть.

Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 Джо Павелски выступал за минское «Динамо» в КХЛ, набрав 15 (7+8) очков в 17 матчах.

 
 
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Капитан "Сан-Хосе" забросил одну из шайб своей команды в гостевом матче против "Нью-Джерси" (2:3). Это очко стало для него 700-м за карьеру в НХЛ.
 
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