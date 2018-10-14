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Экс-хоккеист минского "Динамо" стал пятым игроком из третьей сотни драфта, набравшим 700 очков в НХЛ
Капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски забросил одну из шайб своей команды в гостевом матче против «Нью-Джерси» (2:3). Это очко стало для него 700-м за карьеру в НХЛ.
Джо Павелски был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2003 под общим 205-м номером. Как отмечает
Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 Джо Павелски выступал за минское «Динамо» в КХЛ, набрав 15 (7+8) очков в 17 матчах.
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Экс-хоккеист минского "Динамо" стал пятым игроком из третьей сотни драфта, набравшим 700 очков в НХЛ
Капитан "Сан-Хосе" забросил одну из шайб своей команды в гостевом матче против "Нью-Джерси" (2:3). Это очко стало для него 700-м за карьеру в НХЛ.
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