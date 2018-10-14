ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Место, где вы точно встретите айтишника. В Минске открылся ресторан в офисе ИТ-компании

15.10.2018 13:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня ресторан «Скотный двор» на улице Платонова открылся для всех минчан. Целый год заведение работало как закрытое место для сотрудников Synesis и других айтишников из офиса на Платонова 20б.


Фото предоставлено заведением

Ресторан открылся 2 октября 2017 года как место обедов сотрудников Synesis и других ИТ-компаний (например, Viber Media). Вход в заведение был возможен только из офисного здания. Вторая дверь, которая впускает гостей с улицы, была заперта.

— Партнеры, которые приходили к нам, иногда спрашивали: «Когда откроетесь на весь город?», — объясняет причины открытия Юлия Тарибо, пиар-специалист Synesis.

В целом, рассказывает девушка, до открытия «Скотного двора» на улице Платонова было не так просто найти место, чтобы пообедать.

— Бизнес-центров и офисов в округе в достатке. Аудитория, на которую мы целились на старте, — it-специалисты и топ-менеджеры, — довольно привередлива. Однако за год тестов и экспериментов с подходом определились. Концепция еды — табу на стандартные и избитые сочетания. Никакого «Цезаря» и драников. Зато в обеденном меню можно запросто встретить «Рагу из оленя», например.


Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Время работы в заведении увеличили до 23 часов (раньше закрывались в 19 часов). Набрали немного больше персонала, а также стали работать по выходным (с 11.00 до 23.00).

Кухня в ресторане открытая, так что ожидая свой заказ, можно наблюдать за процессом приготовления. Средний чек за обед — 10 рублей. Средний чек за ужин — 40 рублей.

Где: Платонова 20б/1.

Когда: с 8.00 до 23.00 по будням, с 11.00 до 23.00 по выходным.

Некоторые позиции из меню:

цыпленок с жареной тыквой, с соусом из фуа-гра (320 гр) — 17 рублей;

печеные перцы с домашней страчателлой и вялеными анчоусами (225 гр) — 12 рублей;

Ньокки с томленым ягненком и сыром таледжио (250 гр) — 20 рублей;

Жареные креветки с кокосовым карри и маринованным манго (215 гр) — 14 рублей.

Читайте также
Фотофакт. Одна и та же позиция в меню минского кафе отличается в цене в 2,5 раза
Отредактируйте заголовок, поменяйте ссылки на заголовке и картинке
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открылся единственный ресторан в Минске, где концентрация айтишников на один квадратный метр в любое время дня сильно превышена.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пар і жар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика