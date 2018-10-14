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Место, где вы точно встретите айтишника. В Минске открылся ресторан в офисе ИТ-компании
Сегодня ресторан «Скотный двор» на улице Платонова открылся для всех минчан. Целый год заведение работало как закрытое место для сотрудников Synesis и других айтишников из офиса на Платонова 20б.
Ресторан открылся 2 октября 2017 года как место обедов сотрудников Synesis и других ИТ-компаний (например, Viber Media). Вход в заведение был возможен только из офисного здания. Вторая дверь, которая впускает гостей с улицы, была заперта.
— Партнеры, которые приходили к нам, иногда спрашивали: «Когда откроетесь на весь город?», — объясняет причины открытия Юлия Тарибо, пиар-специалист Synesis.
В целом, рассказывает девушка, до открытия
— Бизнес-центров и офисов в округе в достатке. Аудитория, на которую мы целились на старте, — it-специалисты и топ-менеджеры, — довольно привередлива. Однако за год тестов и экспериментов с подходом определились. Концепция еды — табу на стандартные и избитые сочетания. Никакого «Цезаря» и драников. Зато в обеденном меню можно запросто встретить «Рагу из оленя», например.
Время работы в заведении увеличили до 23 часов (раньше закрывались в 19 часов). Набрали немного больше персонала, а также стали работать по выходным (с 11.00 до 23.00).
Кухня в ресторане открытая, так что ожидая свой заказ, можно наблюдать за процессом приготовления. Средний чек за обед — 10 рублей. Средний чек за ужин — 40 рублей.
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Открылся единственный ресторан в Минске, где концентрация айтишников на один квадратный метр в любое время дня сильно превышена.
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