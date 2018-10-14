Вороновские энергетики выиграли первенство района по теннису





В субботу в Вороновской школе проходило первенство района по настольному теннису. В нем приняли участие представители шести организаций: отдела по чрезвычайным ситуациям, районной больницы, колледжа, отдела Департамента охраны, района электрических сетей, экспериментальной базы «Погородно», дорожно-ремонтного строительного управления №120. Каждому предстояло по пять-шесть игр, а по количеству набранных очков определились победители в командном и личном зачетах.







Лучшими теннисистами показали себя работники Вороновского РЭСа, уступили им сотрудники Охраны, в тройке сильнейших и КСУП э/б «Погородно».







Отличились и награждены по результатам соревнований среди мужчин Александр Лотыш (отдел Департамента охраны), Александр Пожарицкий (Вороновский РОЧС), Павел Квитень (КСУП э/б «Погородно»). Среди игроков-женщин — Елена Мокрицкая (РЭС), Алеся Ромаш (Вороновский колледж), Галина Ивуть (ДРСУ-120).







Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Сергея ГРИЧИКА.