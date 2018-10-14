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Режиссер "Коллектора" снимает черную комедию о трагедии блокадного Ленинграда
Режиссер фильма «Коллектор» Алексей Красовский снимает черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде,
По словам режиссера, это будет комедия, действие которой происходит в новогоднюю ночь 1 января 1942 года. Картина повествует о семье, находящейся «на особом положении», которая решает устроить пиршество на Новый год в охваченном голодом городе. В фильме снялись Ян Цапник, Павел Табаков и Анфиса Черных. Сейчас проект находится в стадии монтажа.
Деньги на кино авторы искали через краудфандинг, но желающих помочь оказалось мало — удалось собрать только 8% от нужной суммы. Красовский
— Как только был написан сценарий, мы предпринимали попытки найти деньги на съемки обычным способом, стучась в двери больших студий, однако после скандалов вокруг «Матильды» и «Смерти Сталина» продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с «блокадой» слово «сатира». Поэтому мы решили снять это кино сами.
Пользователи социальных сетей уже высказывают возмущение по поводу проекта, а депутат Госдумы Сергей Боярский
Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В это время от холода и голода в городе погибли более 600 тысяч человек.
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По словам Алексея Красовского, это будет комедия, действие которой происходит в новогоднюю ночь 1 января 1942 года.
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