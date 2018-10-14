Никакой логики: кредиты на жилье и подорожали и стали более популярными

В течение 2018 года в жилищном кредитовании постоянно что-то двигалось: ставки то уменьшались, то росли, то менялись условия выдачи кредитов. Если в начале года кредиты воспринимались как доступные (не на фоне европейских, а на фоне тех, что были у нас раньше), то весной начали звучать мысли, что вот-вот потребители решат, что кредитование — неподъемное. Но на дворе осень и эксперты констатируют: белорусы очень охотно берут подорожавшие кредиты.



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Почему к лету кредиты стали неинтересными?

О том, что с 1 мая в условиях кредитования появится сорокапроцентный коэффициент долговой нагрузки, в СМИ заговорили еще в середине марта. Казалось бы, потенциальные покупатели должны были попытаться вскочить в последний вагон и набрать кредитов. Но реакция была иная. Кредиты стали менее интересными.

— Тенденцию на снижение интереса к кредитам мы увидели в начале апреля и зафиксировали в мае, — комментирует руководитель консультационного сектора ипотечного кредитования АН «Твоя столица» Людмила Семёнова. — Число обратившихся к нам за помощью в получении кредита за два месяца снизилось на 10,9% (на 7,2% в апреле и на 3,9% в мае). Несмотря на то, что ситуация прояснилась уже в первых числах мая и ограничительный коэффициент коснулся только потребительского кредитования, некоторые покупатели жилья заняли выжидательную позицию и вернулись к решению вопроса уже летом.

Кредиты дороже и… популярней

Одновременно с выходом постановления некоторые из банков стали повышать ставки или менять алгоритм расчетов платежеспособности. К примеру, в апреле взять кредит на жилье у БПС-Сбербанка можно было под 14,5% в первый год и 13% далее, в мае — под 15,5%, а в июне уже под 16,45%. Немного поднимал ставку и Приорбанк: с 10,5% до 11% в первый год и 14% далее.

Что это значит для конкретного Василия Петровича, которому нужно взять деньги у банка? Что при сумме кредита в 55 000 рублей и первоначальной ставке 14,5% он бы платил 704 рубля в месяц. Повышение ставки до 16,45% и снижение срока кредитования с 20 до 15 лет увеличило сумму выплат до 825 рублей — аж на 121 рубль ежемесячно.

Все расчеты показывали: подорожавшие кредиты должны стать еще менее популярными. Но логика снова не сработала.

— Данные нашей внутренней статистики говорят: покупатели с кредитами стали обращаться к нам в компанию чаще, — продолжает Людмила Семенова. — Прирост в июне составил 22,8%, в июле — еще 8,7%, а в августе на 27,1%





Интересна и динамика сумм, которые покупатели жилья берут у банков.

— В апреле потребители в среднем брали 67 100 рублей. После подорожания кредитов итоговая сумма стала снижаться. Но к концу лета покупатели стали занимать деньги более смело.

Эксперт констатирует, что в августе-сентябре число желающих взять кредит на жилье заметно выросло — почти на 70% в сравнении с «провальным» маем.

В течение последних месяцев изменились и приоритеты покупателей. И если в мае 60% сделок с кредитами приходилось на квартиры со вторичного рынка, то в сентябре белорусы предпочитали новостройки — 52% от всех сделок.

— В октябре мы по-прежнему отмечаем рост обращений покупателей с кредитами. Их не останавливают ставки по кредитам. По нашим наблюдениям, любые изменения на рынке кредитования лишь подстегивают потребителей принимать решение быстрее, — констатирует эксперт.