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На V Форуме регионов Беларуси и России подписано контрактов на сумму более $500 млн
15.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
На V Форуме регионов Беларуси и России подписано контрактов на сумму более $500 млн. Такие данные в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» привел председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
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На V Форуме регионов Беларуси и России подписано контрактов на сумму более $500 млн. Такие данные в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» привел...
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