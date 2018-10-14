﻿ На МКАД задержаны «ночные бабочки», предлагавшие интим за 30 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На МКАД задержаны «ночные бабочки», предлагавшие интим за 30 рублей

15.10.2018 14:24 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
На МКАД задержаны «ночные бабочки», предлагавшие интим за 30 рублей
Фото из открытых источников

Как стало известно, сотрудники милиции проводили рейд в районе Минской кольцевой автодороги. В ходе оперативных мероприятий были задержаны девушки, которые оказывали клиентам интимные услуги.

На МКАД задержаны «ночные бабочки», предлагавшие интим за 30 рублей В Минске задержали девушек, которые предлагали интимные услуги за деньги

Как пояснила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана ЖИЛЕНКОВА, за свои услуги девушки брали вознаграждение от 30 до 50 рублей. Иногда «зарплату» они получали бутылками со спиртными напитками.

В отношении девушек составлен административный протокол по ст. 17.5 КоАП («Занятие проституцией») Республики Беларусь. Им грозит крупный штраф до 50 базовых величин (до 1225 руб.) или административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушкам грозит крупный штраф или административный арест.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Уверены, что, вооружившись, 7 млн, будут отстаивать Беларусь, а не помогать вторгшимся?"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика