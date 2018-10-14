На МКАД задержаны «ночные бабочки», предлагавшие интим за 30 рублей

Как стало известно, сотрудники милиции проводили рейд в районе Минской кольцевой автодороги. В ходе оперативных мероприятий были задержаны девушки, которые оказывали клиентам интимные услуги.

Как пояснила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана ЖИЛЕНКОВА, за свои услуги девушки брали вознаграждение от 30 до 50 рублей. Иногда «зарплату» они получали бутылками со спиртными напитками.

В отношении девушек составлен административный протокол по ст. 17.5 КоАП («Занятие проституцией») Республики Беларусь. Им грозит крупный штраф до 50 базовых величин (до 1225 руб.) или административный арест.