На Гомельщине началась регистрация на первый этап репетиционного тестирования

Поучаствовать в РТ по 15 учебным предметам предлагается в шести вузах — ГГУ имени Ф. Скорины, ГГТУ имени П.О. Сухого, БелГУТе, БТЭУ ПК, Гомельском медуниверситете, Мозырском педуниверситете имени И.П. Шамякина.

Первые предметы можно сдать уже 17 ноября. За один предмет нужно заплатить семь рублей. К слову, с нынешнего года в Беларуси введен новый вид репетиционного тестирования — дистанционное. Оно позволяет бесплатно пройти онлайн-тестирование на сайте Республиканского института контроля знаний (rikc.by) по 15 предметам с последующим разбором заданий.





Источник: gp.by

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