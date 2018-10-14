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Для кандидатов в приёмные родители в Жлобине организуют бесплатные курсы

15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Для кандидатов в приёмные родители в Жлобине организуют бесплатные курсы

Жлобинский социально-педагогический центр приглашает жлобинчан на бесплатные курсы по профессиональной подготовке кандидатов в приёмные родители, родители-воспитатели.

Приёмные родители, родители-воспитатели – это граждане, принятые на работу в отдел образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома для выполнения обязанностей по уходу и воспитанию детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Приёмные родители и родители-воспитатели получают заработную плату за труд по воспитанию детей, принятых в свои семьи. Трудовой отпуск составляет 56 дней, засчитывается трудовой стаж. В приёмной семье может воспитываться до 4 детей, в детском доме семейного типа – 8–10 детей.

Курсы будут организованы на базе государственного учреждения образования «Жлобинский социальнопедагогический центр» по адресу: г. Жлобин, ул. Первомайская, д. 203а. Начало занятий запланировано на ноябрь 2018 года.

Получить дополнительную информацию и записаться на курсы можно по телефонам: 6-25-78, 6-24-44.

Н. ГАВРИЛОВА,

заведующая отделом социальнопедагогического центра.

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