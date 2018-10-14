|
«По рублю – на турник»: спортивный воркауттурник в Жлобине
15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Инициативной группой жлобинчан при поддержке Жлобинского районного исполнительного комитета, ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», учреждения «Центр олимпийского резерва г. Жлобина» разработано технико-экономическое обоснование по установке в нашем городе комплекса уличных общедоступных спортивных сооружений.
Мы предлагаем всем вместе принять участие в первом шаге по реализации намеченного проекта – в установке на территории Центра олимпийского резерва спортивного воркауттурника, включающего в себя основные элементы для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой. За две недели уже собрано более 500 рублей.
Просим вас не оставаться в стороне от проекта по улучшению нашей малой родины и принять участие в акции. Мы гарантируем полный отчёт о собранных народных средствах и их тратах, а также приложим все силы для установки полной линейки молодёжной инфраструктуры в нашем городе.
Контакты инициативной группы: Самсонов Никита, моб. тел. 375 (29) 302- 46-12, рабоч. тел. 5-49-58,
Н. САМСОНОВ и С. МОЗГОВ.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Наименование: учреждение «Центр олимпийского резерва г. Жлобина»
Адрес: 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Карла Маркса, 3/1
р/с BY25AKBB36424010012433200000 в ф-ле № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИКAKBBBY21312, ОКПО 29327986300 г.Жлобин, ул. Урицкого, д. 86, УНП 490428493
Тел. 8-02334-5-09-32, т/ф 5-09-41, 5-09-31
Назначение платежа: «По рублю – на турник»
Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициативной группой жлобинчан при поддержке Жлобинского районного исполнительного комитета, ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)