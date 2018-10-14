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«По рублю – на турник»: спортивный воркауттурник в Жлобине

15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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«По рублю – на турник»: спортивный воркауттурник в Жлобине

Инициативной группой жлобинчан при поддержке Жлобинского районного исполнительного комитета, ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», учреждения «Центр олимпийского резерва г. Жлобина» разработано технико-экономическое обоснование по установке в нашем городе комплекса уличных общедоступных спортивных сооружений.

Мы предлагаем всем вместе принять участие в первом шаге по реализации намеченного проекта – в установке на территории Центра олимпийского резерва спортивного воркауттурника, включающего в себя основные элементы для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой. За две недели уже собрано более 500 рублей.

Просим вас не оставаться в стороне от проекта по улучшению нашей малой родины и принять участие в акции. Мы гарантируем полный отчёт о собранных народных средствах и их тратах, а также приложим все силы для установки полной линейки молодёжной инфраструктуры в нашем городе.

Контакты инициативной группы: Самсонов Никита, моб. тел. 375 (29) 302- 46-12, рабоч. тел. 5-49-58, fanatjuve@gmail.com, Мозгов Сергей, моб. тел. +375 (29) 343-02-09, рабоч. тел. 5-43-17, pb.pko@bmz.gomel. by.

Н. САМСОНОВ и С. МОЗГОВ.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Наименование: учреждение «Центр олимпийского резерва г. Жлобина»

Адрес: 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Карла Маркса, 3/1

р/с BY25AKBB36424010012433200000 в ф-ле № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИКAKBBBY21312, ОКПО 29327986300 г.Жлобин, ул. Урицкого, д. 86, УНП 490428493

Тел. 8-02334-5-09-32, т/ф 5-09-41, 5-09-31

Назначение платежа: «По рублю – на турник» 

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.

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Инициативной группой жлобинчан при поддержке Жлобинского районного исполнительного комитета, ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая...
 
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