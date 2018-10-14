ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жлобин: 55-летний водитель создал аварийную ситуацию на дороге

15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Жлобин: 55-летний водитель создал аварийную ситуацию на дороге

14 октября вечером, приблизительно в 20.00, 55-летний жлобинчанин, управляя автомобилем Kia Sportage и двигаясь по улице Карла Маркса, создал аварийную обстановку, грубо нарушив правила дорожного движения. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время пешеходы переходили проезжую часть.

После остановки автомобиля сотрудниками ГАИ, было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция предупреждает пешеходов быть предельно внимательными при выходе на проезжую часть дороги, ведь не известно в каком состоянии находится за рулём водитель автомобиля.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 октября вечером, приблизительно в 20.00, 55-летний жлобинчанин, управляя автомобилем Kia Sportage и двигаясь по улице Карла Маркса, создал аварийную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Программа «Макаёнка, 9» пошутила насчет Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика