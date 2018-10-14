Жлобин: 55-летний водитель создал аварийную ситуацию на дороге

14 октября вечером, приблизительно в 20.00, 55-летний жлобинчанин, управляя автомобилем Kia Sportage и двигаясь по улице Карла Маркса, создал аварийную обстановку, грубо нарушив правила дорожного движения. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время пешеходы переходили проезжую часть.

После остановки автомобиля сотрудниками ГАИ, было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция предупреждает пешеходов быть предельно внимательными при выходе на проезжую часть дороги, ведь не известно в каком состоянии находится за рулём водитель автомобиля.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.

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