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Жлобин: 55-летний водитель создал аварийную ситуацию на дороге
15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
14 октября вечером, приблизительно в 20.00, 55-летний жлобинчанин, управляя автомобилем Kia Sportage и двигаясь по улице Карла Маркса, создал аварийную обстановку, грубо нарушив правила дорожного движения. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время пешеходы переходили проезжую часть.
После остановки автомобиля сотрудниками ГАИ, было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция предупреждает пешеходов быть предельно внимательными при выходе на проезжую часть дороги, ведь не известно в каком состоянии находится за рулём водитель автомобиля.
Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.
Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.
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14 октября вечером, приблизительно в 20.00, 55-летний жлобинчанин, управляя автомобилем Kia Sportage и двигаясь по улице Карла Маркса, создал аварийную...
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