Слуцкое ЖКХ отчиталось об успехах работы за последние годы

В 2013 – 2018 годах площадь жилищного фонда КУП «Слуцкое ЖКХ» увеличилась на 9%. С 2012 по 2017 год объемы ввода жилфонда КУП «Слуцкое ЖКХ» после капремонта увеличились почти в 2,5 раза, что позволило довести удельный уровень капремонта в 2017 году до 2,2% от обслуживаемой площади.

Доступ к центральному водоснабжению имеют 96% жителей Слуцка и 60% жителей сельских населенных пунктов Слуцкого района.

В рамках реализации Государственной программы по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» введены станции обезжелезивания в агрогородках Гацук и Греск. К концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию станции обезжелезивания в населенных пунктах Весея, Подлесье, Козловичи и Кирово.

С использованием местных видов топлива работают более 70% котельных КУП «Слуцкое ЖКХ». Доля МВТ в топливном балансе за первое полугодие 2018 года составила 32,7%.

Протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на балансе Слуцкого ЖКХ – 173,8 тысячи км. Всего заменено теплотрасс предварительно изолированными трубами более 76,6 тысячи км. Модернизация тепловых сетей позволяет снизить потери теплоэнергии при транспортировке до 11%.

На территории Слуцкого района установлено 788 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов: 330 контейнеров для отходов стекла (в том числе 61 евроконтейнер), 397 контейнеров для полимерных отходов (в том числе 62 евроконтейнера), 61 евроконтейнер для отходов бумаги.

Слуцким ЖКХ проводится работа по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг: сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, снижение потерь тепловой энергии и воды, оптимизация численности работников и другие. В 2015 – 2017 годах экономия затрат составила 6,6 млн рублей.

В 2018 году государственная поддержка для оплаты жилищно-коммунальных услуг на Слутчине предоставлена 364 семьям на сумму 7 033,15 рубля. Подавляющему большинству из них (95%) безналичные жилищные субсидии предоставлены по выявительному принципу. Такая помощь оказывается при условии, что ежемесячный платеж на жилищно-коммунальные услуги при нормативном потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городской местности и 15% – в сельской.

Величина субсидии определяется как положительная разница между суммой платежа и суммой, составляющей соответственно 20% и 15% среднемесячного совокупного дохода (Указ Президента Республики Беларусь от 29 августа 2016 года №322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий»). С 1 августа 2018 года предоставление субсидий по выявительному принципу проводится также отдельным социально уязвимым категориям граждан.