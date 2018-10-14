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Изменить мир, получить iPhone Xs и поехать на TEDx в Австрию: объявлен новый конкурс для старшеклассников Брестской области velcom YOUTH
15.10.2018 — Разное | Полесская правда
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В Беларуси объявлен конкурс проектов velcom YOUTH для старшеклассников, которые хотят изменить окружающий мир к лучшему. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали организаторы конкурса.
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Социально-образовательный проект velcom YOUTH реализуется компанией velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk.
В основе концепции проекта velcom YOUTH – использование современных телекоммуникационных каналов для интерактивного взаимодействия со школьниками: именно с их помощью участники конкурса смогут посетить онлайн-воркшопы, презентовать себя и свои идеи.
Компания velcom планирует поддержку участников проекта на всех его этапах в виде массовых интерактивных онлайн-занятий по темам «Искусство презентации», «Ораторское мастерство», «Мастерство лидера». Они пройдут в виде воркшопов на большой площадке с трансляцией на бесплатном образовательном канале цифрового телевидения VOKA – «VOKA YOUTH». Спикерами выступят основатели выдающихся белорусских стартапов и профессионалы в соответствующих сферах, в том числе представители компании velcom.
С 20 января по 20 февраля 2019 г. участники конкурса будут иметь возможность реализовать свою идею: подготовить и провести неформальное образовательное мероприятие: мастер-класс, дебаты или дискуссию по выбранной теме своего проекта. Видеоролик с презентацией реализованного проекта и доказательством его значимости и перспективности необходимо будет разместить на своей странице в социальных сетях с хештегом #velcomYOUTH и прислать ссылку на адрес info@velcom-youth.by
Авторы самых значимых, современных и оригинальных проектов попадут в число 10 финалистов. Они посетят TEDxMinsk 2019 и начнут работать над презентацией своей идеи с лучшими менторами. Их выступления состоятся на итоговом мероприятии TEDxYouth@Minsk в мае 2019 г. Все 10 финалистов получат призы – мобильные телефоны iPhone Xs, а трое победителей (по одному в каждом направлении конкурса) будут приглашены на мероприятие TEDx в Австрию.
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Изменить мир, получить iPhone Xs и поехать на TEDx в Австрию: объявлен новый конкурс для старшеклассников Брестской области velcom YOUTH
> В Беларуси объявлен конкурс проектов velcom YOUTH для старшеклассников, которые хотят изменить окружающий мир к лучшему. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали...
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