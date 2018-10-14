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Изменить мир, получить iPhone Xs и поехать на TEDx в Австрию: объявлен новый конкурс для старшеклассников Брестской области velcom YOUTH

15.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Беларуси объявлен конкурс проектов velcom YOUTH для старшеклассников, которые хотят изменить окружающий мир к лучшему. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали организаторы конкурса.

Изменить мир, получить iPhone Xs и поехать на TEDx в Австрию: объявлен новый конкурс для старшеклассников Брестской области velcom YOUTH
Ученики 10-11-х классов Брестской области получат возможность приобрести необходимые знания и реализовать проект по интересной для себя теме. Лучшие из лучших выступят на TEDxYouth@Minsk и получат iPhone Xs. А главные победители поедут на TEDx в Австрию. Отличительная черта проекта velcom YOUTH – вся коммуникация от подачи заявки до презентации проекта в финале будет вестись на белорусском языке.

Согласно положению, подросткам необходимо предложить свою тему в одном из трех направлений конкурса: технологии, культура, инклюзия. У них будет возможность принять участие в ряде воркшопов, а после реализовать свою идею и снять об этом видеоролик, который оценит жюри конкурса. 10 финалистам будет предложено принять участие в итоговой конференции TEDxYouth@Minsk и презентовать свою идею в виде публичного выступления.

Прием заявок для участия в конкурсе будет проходить с 15 октября по 11 ноября 2018 г. В заявке нужно обозначить тему выступления и обосновать свое участие в конкурсе velcom YOUTH. Подавать заявки могут учащиеся 10-11-х классов со всех регионов Беларуси. Все заявки будут рассмотрены и будет сформирован список участников следующих этапов проекта.

Социально-образовательный проект velcom YOUTH реализуется компанией velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk.

В основе концепции проекта velcom YOUTH – использование современных телекоммуникационных каналов для интерактивного взаимодействия со школьниками: именно с их помощью участники конкурса смогут посетить онлайн-воркшопы, презентовать себя и свои идеи.

«Сегодня мы можем наблюдать смещение акцентов от традиционных форм обучения в сторону интерактивных методов, от решения общеобразовательных задач в сторону раннего выявления и развития профессиональных и так называемых надпрофессиональных навыков: умения выстраивать коммуникацию, работать в команде, эффективно планировать свою деятельность. Проект velcom YOUTH поможет сегодняшним школьникам найти наиболее эффективный путь к успешной самореализации и сделать первые шаги в этом направлении», – отмечает директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь Павел Лис.

Компания velcom планирует поддержку участников проекта на всех его этапах в виде массовых интерактивных онлайн-занятий по темам «Искусство презентации», «Ораторское мастерство», «Мастерство лидера». Они пройдут в виде воркшопов на большой площадке с трансляцией на бесплатном образовательном канале цифрового телевидения VOKA – «VOKA YOUTH». Спикерами выступят основатели выдающихся белорусских стартапов и профессионалы в соответствующих сферах, в том числе представители компании velcom.

«В современном мире границы между странами становятся все более условными – когда речь идет об взаимоотношениях, обмене идеями, поиске места получения высшего образования или трудоустройства. С помощью проекта velcom YOUTH мы решили продемонстрировать подросткам возможности для реализации их потенциала – и одновременно показать, что идеи, рожденные в Беларуси, могут с интересом восприниматься за ее пределами и даже менять к лучшему мир на глобальном уровне», – отмечает начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

С 20 января по 20 февраля 2019 г. участники конкурса будут иметь возможность реализовать свою идею: подготовить и провести неформальное образовательное мероприятие: мастер-класс, дебаты или дискуссию по выбранной теме своего проекта. Видеоролик с презентацией реализованного проекта и доказательством его значимости и перспективности необходимо будет разместить на своей странице в социальных сетях с хештегом #velcomYOUTH и прислать ссылку на адрес info@velcom-youth.by

Авторы самых значимых, современных и оригинальных проектов попадут в число 10 финалистов. Они посетят TEDxMinsk 2019 и начнут работать над презентацией своей идеи с лучшими менторами. Их выступления состоятся на итоговом мероприятии TEDxYouth@Minsk в мае 2019 г. Все 10 финалистов получат призы – мобильные телефоны iPhone Xs, а трое победителей (по одному в каждом направлении конкурса) будут приглашены на мероприятие TEDx в Австрию.

 
 
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