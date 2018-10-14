«Марко» реализует в Узбекистане два инвестиционных проекта





ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" планирует реализовать в Узбекистане два инвестиционных проекта по созданию обувных производств общей годовой мощностью более 1 млн пар.

Об этом сообщил БЕЛТА генеральный директор холдинга Николай Мартынов.

На регистрацию поданы учредительные документы одного из предприятий, которое белорусская компания будет создавать с нуля со специализацией на защитной обуви специального назначения, а в перспективе и модельной обуви.

По предварительным данным, его мощность составит до 600 тыс. пар в год, предполагается создание около 500 рабочих мест. Запуск производства планируется уже в первой половине 2019 года, а до конца будущего года после установки второй линии, которая будет заказана в Германии, новое предприятие должно выйти на проектную мощность. Учредительный договор был подписан во время прошедших в начале октября в Ташкенте ІХ Международной выставки UzCharmExpo "Кожа, обувь, одежда и аксессуары" и ІІІ Международной выставки MaxsusExpo "Спецобувь и средства индивидуальной защиты".

Кроме того, достигнуты предварительные договоренности об участии "Марко" в модернизации одного из местных производителей на условиях партнерства. "Речь идет о передаче нам доли в одном из действующих предприятий, которое мы должны обновить технически и технологически, после чего запустить модернизированное производство", - пояснил Николай Мартынов. Здесь предполагается трудоустроить также до 500 человек, а планируемая производственная мощность превысит 500 тыс. пар обуви в год.