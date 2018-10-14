Текущая неделя обещает быть тёплой и без осадков



Теплая и без осадков погода ожидается на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Обширный антициклон, центр которого сейчас располагается над северо-востоком Украины, в течение рабочей недели продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси, сохранится теплая без осадков погода», — рассказали синоптики.

Во вторник, 16 октября, будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью по республике в основном составит от 1 до 7 тепла, в отдельных районах заморозки до нуля — 2 градусов. Днем ожидается от 15 до 20 выше нуля.

В среду и четверг, 17 и 18 октября, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура ночью — от нуля до плюс 7. Днем будет от 15 до 22 градусов тепла.

В пятницу, 19 октября, прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью будет 3-8 градусов выше нуля, днем — от 13 до 18. В выходные дни погода начнет меняться.

В субботу, 20 октября, днем через территорию страны будет смещаться атмосферный фронт. И хотя дождей будет немного, за фронтом начнет поступать более холодный воздух с северных широт, так что в выходные дни похолодает.