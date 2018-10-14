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Магнитное притяжение
15.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Без магнитика Ольга из отпуска не возвращается. Так уж у неё заведено. А путешествовать она любит больше всего на свете. Ей уже посчастливилось побывать во Франции, Швеции, Нидерландах, Германии, Италии, Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Украине. Минимум раз в год, а то и дважды О.П. Дедицкая выбирается за рубеж. И как не привезти небольшой презент друзьям и не сохранить символ, частичку воспоминаний из путешествия? Магнитики приобретает с удовольствием. Сейчас их собралось 116, но на этом Ольга Петровна останавливаться не собирается.
Виктория МОРОЗ.
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Думаю, что у многих на холодильнике висит несколько забавных магнитиков, привезённых из путешествий. А некоторые даже увлекаются их коллекционированием....
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