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Магнитное притяжение

15.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Магнитное притяжение
Думаю, что у многих на холодильнике висит несколько забавных магнитиков, привезённых из путешествий. А некоторые даже увлекаются их коллекционированием. Например, у хойничанки Ольги Петровны Дедицкой, учителя-дефектолога ЦКРОиР, число сувенирных магнитов уже перевалило за 100.

Без магнитика Ольга из отпуска не возвращается. Так уж у неё заведено. А путешествовать она любит больше всего на свете. Ей уже посчастливилось побывать во Франции, Швеции, Нидерландах, Германии, Италии, Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Украине. Минимум раз в год, а то и дважды О.П. Дедицкая выбирается за рубеж. И как не привезти небольшой презент друзьям и не сохранить символ, частичку воспоминаний из путешествия? Магнитики приобретает с удовольствием. Сейчас их собралось 116, но на этом Ольга Петровна останавливаться не собирается.

Магнитное притяжение
Теперь магниты различных форм, с изображением главных достопримечательностей увиденных стран, с надписями и без красуются на её холодильнике. К слову, немалое количество она покупала в Беларуси.
Недавно Ольга взялась и за новое коллекционирование: пробует собирать тарелки из путешествий. Пока их только 15. Наверняка через несколько лет это число увеличится.

Виктория МОРОЗ.
Фото автора.

 
 
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Думаю, что у многих на холодильнике висит несколько забавных магнитиков, привезённых из путешествий. А некоторые даже увлекаются их коллекционированием....
 
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